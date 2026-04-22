Météo en Tunisie : cellules orageuses locales accompagnées de quelques pluies l’après-midi

La Météo en Tunisie affiche un brouillard dense près des côtes du nord-est le matin du mercredi 22 avril 2026, et des nuages passagers sur le reste des régions.

Ces nuages deviendront progressivement plus denses l’après-midi sur les hauteurs ouest du nord et du centre, avec l’apparition de cellules orageuses locales accompagnées de quelques pluies.

Le vent est de secteur est faible à modéré, puis se renforçant relativement en fin de journée près des côtes est et au sud. La mer est calme à peu agitée.

Les températures maximales varieront entre 25 et 30°C au nord, dans les régions côtières et sur les hauteurs, et entre 31 et 36°C ailleurs, atteignant 38°C à l’extrême sud.