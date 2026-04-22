Le Palais El Abdelliya organise la 4ème édition de l’initiative ‘Un monument… et des enfants’, une événement culturel original, pour un week-end en famille afin de le patrimoine de la ville de La Marsa les 25 et 26 avril 2026.

Cet événement est pensé pour les familles en leur offrant la possibilité d’une immersion ludique et pédagogique au cœur du patrimoine tunisien et en mettant les enfants au centre de l’expérience tout en impliquant les parents.

Pendant deux jours, les monuments historiques deviennent des espaces vivants où se mêlent découverte, créativité et transmission intergénérationnelle.

Au programme de cette édition, une multitude d’activités interactives invitent les enfants à s’exprimer à travers différents supports : photographie, dessin, théâtre ou encore jardinage. Loin des visites classiques, l’événement encourage une approche participative où petits et grands explorent ensemble les richesses culturelles.

Le samedi 25 avril, les activités se déroulent au Palais Ahmed Bey, avec une exposition des créations d’enfants, des récits autour de l’histoire du lieu et des visites guidées. Une première journée placée sous le signe de la mémoire et de la découverte artistique.

Le dimanche 26 avril, les activités s’étendent entre le Palais Abdellia et le Palais Ahmed Bey, avec des ateliers consacrés à l’environnement et aux changements climatiques, des animations interactives et un spectacle pour enfants. La journée se conclut par une restitution des travaux réalisés et une remise de prix, valorisant la créativité des participants.

Programme :

Plus qu’un simple événement culturel, « Un monument… et des enfants » s’impose comme une véritable expérience collective, offrant aux familles une parenthèse enrichissante pour ralentir, apprendre et partager autour du patrimoine tunisien.

Tekiano