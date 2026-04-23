Célébration de la Journée internationale du jazz au Ciné-théâtre Le Rio à Tunis

A l’occasion de la célébration de la Journée internationale du jazz, le Ciné-théâtre Le Rio accueille une soirée consacrée aux nouvelles expressions du jazz tunisien, portée par le projet Modern Jazz Unity, et ce jeudi 30 avril 2026 à partir de 19H00.

Pensé comme une immersion dans les sonorités contemporaines, cet événement met en lumière une génération d’artistes qui réinvente les codes du jazz en les croisant avec des influences actuelles, locales et expérimentales.

Modern Jazz Unity réunit une nouvelle génération d’artistes qui repoussent les frontières du jazz en le fusionnant avec des influences contemporaines, locales et expérimentales.

Line-up :

— THE SLEEPY HEADS SOCIETY

— RAYEN CHEIKH AMOR QUARTET

— STAMBLAST Quintet

— ALTF4

Et une grosse surprise vous attend en fin de soirée, indique le Ciné-Théâtre Le Rio dans son annonce.

Le Rio ajoute que ce concert est une célébration de l’énergie créative de la scène actuelle, un moment pour rassembler les passionnés, les curieux et tous ceux qui vibrent au son d’un jazz en constante évolution.

Le Journée internationale du jazz célébrera son 15ème anniversaire dans plus de 190 pays à travers le monde. La date du 30 avril 2026 a été proclamée en novembre 2011 par l’UNESCO. Cette journée vise à encourager une plus grande appréciation du jazz, mais aussi à souligner la contribution de cette musique à l’édification de sociétés plus inclusives.

Tekiano