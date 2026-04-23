Foire Internationale du Livre de Tunis FILT 2026 : le ministère de l’éducation présent avec un stand national

A l’occasion de la 40e édition de la Foire Internationale du Livre de Tunis, FILT 2026, ouverte au public du 24 avril au 3 mai, le ministre de l’éducation tunisien souligne une participation remarquable avec un stand national.

Ce stand constitue une plateforme vivante illustrant la transformation de l’école publique vers une école inclusive, sécurisée et stimulante pour l’innovation.

La participation du ministère de l’éducation à la foire internationale du livre de Tunis comprend plusieurs volets qui se répartissent comme suit:

– Année de la lecture 2026 : Initiative “Lecture familiale”

“L’année de la lecture” occupe une place de choix dans le stand du ministère de l’éducation à travers l’initiative “lecture familiale”, qui vise à enraciner la lecture comme un acte partagé entre l’élève et sa famille.

Le programme “sac de lecture” sera présenté comme un outil pédagogique visant à renforcer ce processus à l’intérieur et en dehors des établissements scolaires.

– Programme national des excursions scolaires à la foire du livre de Tunis : égalité des chances pour l’accès à la culture

Le ministère de l’éducation tunisien a mobilisé d’importants moyens pour garantir 157 visites à la foire du livre au profit de plus de 10 mille élèves issus de tous les gouvernorats. Ces visites constituent une étape d’apprentissage pratique et d’interaction directe avec les livres et la production culturelle.

– Valorisation des initiatives des élèves et dynamisation de la vie scolaire : une école qui innove

Un espace consacré à la présentation des productions des élèves sera organisé à la foire du livre, dans le cadre de la dynamisation de la vie scolaire et la valorisation des initiatives à travers la célébration des innovations scientifiques (9 projets en robotique et intelligence artificielle) et des créations littéraires et artistiques.

Et ce afin de mettre en valeur le rôle des activités culturelles dans le développement de la personnalité de l’élève et l’importance de l’établissement éducatif en tant qu’espace d’innovation et d’excellence.

– Plateforme “Joussour” de soutien et d’accompagnement : transformation numérique

Le stand met en avant la plateforme Joussour en tant qu’outil scolaire fournissant des cours de soutien et d’accompagnement numérique destiné aux élèves des classes terminales, qui propose des matières éducatives interactives et des espaces de communication pédagogique en vue d’assurer la continuité de l’apprentissage et d’améliorer les performances du système éducatif tunisien.

– Inclusion scolaire : une école pour tous

Ce stand présente les mécanismes d’inclusion scolaire à travers le modèle de “classe intelligente”, équipée de technologies d’assistance pour les élèves à besoins spécifiques, qui garantit une école inclusive et fournit aux élèves le soutien pédagogique et psychologique nécessaire. Cet espace est consacré à la présentation des projets littéraires et scientifiques innovants des élèves à besoins spécifiques .

– Agora et protection de l’établissement scolaire contre la violence

L’espace éducatif “Agora” abrite une conférence nationale sur “l’amélioration de l’environnement scolaire et la prévention de la violence”, visant à enraciner la culture de dialogue et à protéger les établissements éducatifs, contre toutes formes de discrimination et de comportements à risque.

– Célébration de l’excellence et la richesse du parcours : du “prix d’excellence gouvernementale” au “soixante dixième anniversaire du baccalauréat”

– Prix de l’excellence gouvernementale Arabe: le ministère de l’éducation a remporté le prix de la qualité des services éducatifs et de la gouvernance

-Soixante dix ans de Baccalauréat (1956- 2026): une exposition documentaire et une fresque numérique retraçant sept décennies d’excellence éducative tunisienne, en hommage aux générations de l’école de l’indépendance.

Le ministère de l’éducation a souligné que sa participation à la 40ème édition de la foire internationale du livre constitue une opportunité pour réitérer son engagement en faveur d’une école tunisienne fidèle à son histoire, innovante et sécurisée.

Tekiano avec TAP