La nouvelle gamme de lave-vaisselle LG présentée à EuroCucina 2026

LG Electronics dévoile sa nouvelle génération de lave-vaisselle encastrable à EuroCucina, lors de la Milan Design Week, du 21 au 26 avril à Milan.

Cette gamme marque la première refonte complète de la plateforme en neuf ans et a été spécialement conçue pour répondre aux attentes du marché européen en matière de performance, rapidité et efficacité énergétique.

Les nouveaux modèles proposés par LG offrent un cycle complet de lavage et séchage en une heure grâce à des technologies avancées telles que QuadWash™ Pro, Dynamic Heat Dry+ et TrueSteam, garantissant un nettoyage en profondeur et un résultat sans traces.

Dotés de la technologie AI SenseClean™, les lave-vaisselles ajustent automatiquement leurs paramètres en fonction du niveau de salissure, optimisant ainsi la consommation d’eau, d’énergie et de détergent.

Pensés pour les cuisines européennes modernes, ils s’intègrent parfaitement aux meubles encastrés et proposent des fonctionnalités pratiques comme le système EasyRack™ Plus et le mode Bottle Wash. La gamme se distingue également par son fonctionnement silencieux (jusqu’à 37 dB) et une efficacité énergétique de classe A.

EuroCucina est le salon international de référence du mobilier de cuisine, se tenant tous les deux ans à Milan dans le cadre du Salone del Mobile.

C’est un événement majeur où sont présentées les dernières tendances, innovations technologiques et designs de pointe pour les cuisines haut de gamme. La prochaine édition se tiendra du 21 au 26 avril 2026 à Fiera Milano, Rho en Italie.

Tekiano avec Communiqué