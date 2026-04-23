Météo en Tunisie : temps brumeux, pluies sur les régions ouest

La Météo en Tunisie se caractérise par un temps localement brumeux à passagèrement nuageux, jeudi 23 avril 2026, sur la plupart des régions. Les nuages deviennent plus denses l’après-midi sur les régions ouest.

Apparition de cellules orageuses accompagnées de pluie localement intenses sur les régions ouest. Vent de secteur est relativement fort près des côtes et au sud avec des vents de sable locaux, et faible à modéré sur le reste des régions. Mer agitée

Les températures maximales varient entre 20 et 25 degrés au nord, sur les régions côtières est et sur les hauteurs ouest et entre 26 et 32 degrés sur le reste des régions. Au sud ouest, les températures atteindront 34 degrés.