Transport vers la Foire du livre de Tunis 2026 : la TRANSTU renforce ses navettes vers le Palais des expositions du Kram

À l’occasion de la 40e édition de la Foire internationale du livre de Tunis, FILT 2026, la TRANSTU, Société des transports de Tunis met en place un dispositif spécial pour faciliter l’accès des visiteurs au Palais des expositions du Kram.

Du 24 avril au 3 mai 2026, le réseau de transport sera renforcé afin d’accompagner l’affluence attendue pour cet événement culturel majeur, avec une offre élargie combinant lignes régulières et services exceptionnels.

Des navettes spéciales depuis la station Habib Thameur à Tunis : Elles seront déployées à partir du vendredi 24 avril entre la station principale Habib Thameur à Tunis et le Palais des expositions, de 9h00 à 19h00, avec un tarif unique d’un dinar.

Départs depuis la station Habib Thameur : 09h00, 11h00, 12h30, 16h30, 18h30

Départs depuis le Palais des expositions du Kram : 10h00, 12h00, 13h30, 15h30, 19h30

Transport des élèves :

Des bus seront spécialement mobilisés le dimanche 26 avril 2026 pour transporter les élèves vers le Palais des expositions du Kram. Départ à 10h00 depuis les bibliothèques régionales des gouvernorats de Tunis, Ariana, Ben Arous et Manouba. Retour à 14h00 depuis le Palais des expositions. Cette opération se fera en coordination avec les structures concernées.

Les visiteurs peuvent également accéder au site via les lignes de bus régulières suivantes :

Ligne 28C : reliant la station « Tunis Marine » au Palais des expositions du Kram

Ligne 28B : reliant « La Goulette Casino » à « Salammbô » en passant par le Palais des expositions

Ligne 47 : reliant la station de correspondance « 10 décembre 1948 » à Ariana à La Goulette, en passant par le Palais des expositions du Kram

Tekiano