Festival Mohamed Abdelaziz Agrebi du théâtre à Douar Hicher : une 24e édition avec un programme riche et varié

La 24ème édition du Festival Mohamed Abdelaziz Agrebi du théâtre à Douar Hicher se déroule du 25 avril au 1er mai 2026. Cette édition propose un programme culturel riche et varié, indique le comité d’organisation du festival.

La 24ème édition proposera un programme riche et varié qui s’étalera sur une semaine. Le public aura l’occasion de découvrir des spectacles théâtraux pour adultes, adolescents et enfants, une compétition officielle dédiée au théâtre amateur et au théâtre de rue et des rencontres intellectuelles et culturelles.

Des hommages sont rendus à des artistes marquants du théâtre et du paysage artistique à l’instar de la grande figure du théâtre tunisien Mouna Noureddine, Jamel Maddani et Noureddine Ouerghi.

En parallèle, des ateliers de formation destinés aux jeunes seront organisés et animés par des professionnels du secteur, dans le but de soutenir les talents émergents et de renforcer les pratiques théâtrales dans la région.

L’inauguration se fera samedi 25 avril 2026 à la Maison de la Culture de Douar Hicher, La Manouba, avec la pièce de théâtre tunisienne multiprimé de Wafa Taboubi pièce Les fugueuses.

Le programme complet est disponible sur la page Facebook de l’événement مهرجان محمد عبد العزيز العڨربي للمسرح بدوار هيشر الدورة 24

Tekiano