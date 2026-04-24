Journée mondiale de la Terre 2026 : la Cité des Sciences à Tunis organise l’événement Génération Terre

À l’occasion de la Journée mondiale de la Terre, la Cité des Sciences à Tunis organise un événement inédit intitulé « Génération Terre : Redessiner notre avenir », le samedi 25 avril 2026 à partir de 09h30 à l’Auditorium Al Khawarizmi.

Placée sous le thème environnement, jeunesse et innovation, cette journée ambitionne de mettre en lumière le rôle central des jeunes face aux défis climatiques.

Organisée en partenariat avec le Commissariat Régional de l’Éducation de Tunis 2 et avec le soutien de UNICEF Tunisie, cette initiative vise à donner la parole aux élèves et à valoriser leurs idées pour un avenir durable.

L’événement s’articule autour de trois objectifs majeurs : éduquer, en apportant un éclairage scientifique sur les enjeux environnementaux ; inspirer, en mettant en avant les talents et innovations des jeunes ; et mobiliser, afin de faire de la jeunesse une véritable force de proposition et d’action citoyenne.

Le programme promet une expérience immersive et interactive avec plusieurs temps forts : un Youth Hub dédié aux inventions technologiques et écologiques des élèves, des mises en scène artistiques autour des défis climatiques, des Flashs scientifiques sous forme de mini-conférences sur la biodiversité, l’eau et le climat, ainsi que des Inspiring Pitches animés par de jeunes inventeurs primés à l’international.

Destinée aux collégiens, lycéens, à la communauté éducative et au grand public, cette journée se veut un véritable espace d’échange et d’engagement. À travers cette initiative, la Cité des Sciences réaffirme que la science constitue un levier essentiel pour agir face à l’urgence climatique.

L’entrée est libre et gratuite, invitant chacun à venir soutenir une jeunesse consciente, innovante et déterminée à redessiner le futur écologique de la Tunisie.

Tekiano avec CST