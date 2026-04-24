Le géant Meta Licencie 8 000 personnes, probables victimes de l’intelligence artificielle

Meta va licencier 8 000 personnes, soit environ 10 % de ses effectifs et supprime parallèlement à cet annonce près de 6 000 postes actuellement non pourvus, Cette restructuration, justifiée par la volonté d’améliorer l’efficacité opérationnelle, vise à financer les investissements dans l’intelligence artificielle.

La responsable des ressources humaines, Janelle Gale, a justifié cette décision par la volonté de « gérer l’entreprise plus efficacement et de compenser les investissements » du groupe, engagé dans une course effrénée à l’intelligence artificielle (IA), dans un mémo.

Meta comptait 78 865 employés fin décembre, selon des documents transmis au régulateur américain des marchés, la SEC.

Fin 2022, la maison mère des réseaux sociaux Facebook et Instagram avait lancé un premier plan social portant sur 11.000 postes, avant un second, en mars 2023, incluant 10.000 personnes supplémentaires.

Entre fin 2023 et fin 2025, les effectifs de Meta ont cru de plus de 11.000 salariés, en net.

Le PDG de Meta et Facebook Mark Zuckerberg avait fait un lien direct entre l’utilisation des technologies de l’intelligence artificielle et des économies de coûts, fin janvier.

Tekiano avec AFP