Le Nigérian Michael Eneramo, ancien attaquant de l’Espérance sportive de Tunis, décédé

Le Nigérian Michael Eneramo, ancien attaquant de l’Espérance sportive de Tunis, est décédé vendredi 24 avril 2026, à l’âge de 40 ans, a annoncé le club sang et or sur ses réseaux sociaux.

“C’est avec une profonde tristesse et une grande émotion que l’Espérance de Tunis fait ses adieux à l’un de ses fidèles fils, Michael Eneramo”, écrit le club sur sa page officielle facebook.

“Plus qu’un simple joueur, Eneramo restera dans les mémoires comme un symbole de puissance, de combativité et d’attachement au maillot. Il a contribué à écrire certaines des plus belles pages du club, notamment à travers des buts décisifs et des performances restées gravées dans l’histoire de l’Espérance”, ajoute la même source.

L’international nigérian avait marqué de son empreinte le championnat tunisien en évoluant à l’Espérance à deux reprises, entre 2005 et 2010, puis lors de la saison 2017-2018, après un passage à Al-Ettifaq (Arabie saoudite).

Sous les couleurs sang et or, il a remporté cinq titres de champion de Tunisie, trois Coupes de Tunisie ainsi qu’un titre de champion arabe des clubs et de champion de l’Union nord-africaine des clubs vainqueurs de coupe. Il s’est également illustré individuellement en terminant meilleur buteur du championnat à deux reprises consécutives, avec 18 buts lors de la saison 2008-2009, puis 13 réalisations en 2009-2010.

Formé aux Lope Stars au Nigeria, Eneramo a ensuite évolué dans plusieurs clubs, notamment l’USM Alger en Algérie, Al Shabab et Al Ettifaq en Arabie saoudite, ainsi que Sivasspor et Beşiktaş en Turquie.

Avec les Super Eagles, il a disputé 10 matches et marqué trois buts dont le plus marquant reste celui inscrit face à la Tunisie lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2010, à Abuja, lors d’un match conclu sur un score de parité (2-2).

Tekiano avec TAP