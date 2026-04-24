Météo en Tunisie : cellules orageuses avec des pluies dans les régions du ouest, centre et sud

Le temps est passagèrement nuageux sur tous le pays, à très nuageux, vendredi 24 avril 2026. L’après-midi sur les régions ouest du centre et du sud, où apparaitront des cellules orageuses accompagnées de pluies parfois intenses et des chutes de grêle dans certains endroits.

Vent de secteur est relativement fort à localement fort près des côtes et au sud et faible à modéré dans le reste des régions. Lors des orages, le vent soufflera sous forme de rafales, d’une vitesse de 70km/h.

Mer agitée à localement très agitée au nord et moutonneuse sur le reste des côtes.

Les températures maximales sont situées entre 19 et 26 degrés au nord, au centre et au sud est et entre 26 et 31 degrés sur le reste des régions.