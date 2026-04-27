Météo en Tunisie : pluies faibles et éparses sur les régions du nord et du centre

La Météo en Tunisie affiche des nuages parfois denses avec des pluies faibles et éparses sur les régions du nord et du centre, lundi 27 avril 2026, et un temps partiellement nuageux au sud.

L’après-midi, des cellules orageuses locales apparaitront, accompagnées de pluies sur les zones ouest du nord et du centre, avec des chutes de grêle dans certains endroits.

Vent de secteur sud sur le nord et le centre, et de secteur est au sud, relativement fort, devenant localement fort près des côtes et au sud avec des vents de sable locaux, et faible à modéré ailleurs.

Mer agitée, localement très agitée dans le golfe de Gabès, et peu agitée à houleuse sur le reste des côtes.

Les températures maximales varient entre 22 et 27°C sur le nord, le centre et le sud-est, autour de 20°C près des côtes, entre 28 et 33°C ailleurs, et atteignent 37°C à l’extrême sud.