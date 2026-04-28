Inscription en ligne des élèves de première année primaire au titre de l’année scolaire 2026-2027

Les inscriptions en ligne pour les élèves de la première année de l’enseignement primaire dans les écoles publiques et privées au titre de l’année scolaire 2026-2027 ont démarré annonce le ministère de l’éducation tunisien.

Ces inscriptions concernent les enfants nés entre le 1er janvier 2020 et le 31 mars 2021, ainsi que les enfants nés en 2019 non inscrits pour plusieurs raisons, précise le ministère dans son communiqué.

Les inscriptions démarrent lundi 27 avril 2026 à 17 heures et se poursuivent jusqu’à mercredi 17 mai 2026 à minuit sur le site : viescolaire.education.tn

Tekiano avec Communiqué