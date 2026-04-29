Météo en Tunisie : températures en hausse, pluies éparses

La Météo en Tunisie se caractérise par des températures en hausse mercredi 29 avril 2026. Des pluies éparses sont attendues sur les régions côtières nord, puis le ciel est partiellement nuageux sur la plupart des régions.

Ces pluies deviennent progressivement très nuageux dans l’après-midi sur les régions ouest du nord et du centre, avec formation de cellules orageuses locales accompagnées de pluies.

Ces précipitations peuvent ensuite concerner certaines régions de l’est, avec des chutes de grêle dans certains endroits.

Vent de secteur est relativement fort près des côtes et faible à modéré ailleurs, mais, se renforçant lors des orages. La mer est agitée.

Les températures sont en légère hausse avec des maximales comprises entre 21 et 25°C près des côtes est et sur les hauteurs ouest, entre 26 et 31°C ailleurs. Ces températures atteindront 36°C à l’extrême sud.