Francesca Albanese signe son livre ‘Quand le monde dort : Récits, voix et blessures de la Palestine’ à la FILT 2026

Francesca Albanese présente et signe son livre ‘Quand le monde dort : Récits, voix et blessures de la Palestine’, publié aux éditions Cérès, dans le cadre du 40ème édition de la Foire Internationale du Livre de Tunis, FILT 2026.

“Je suis heureuse que ce livre, écrit en Tunisie, soit enfin disponible dans ce pays qui m’a tant apporté au cours de ces quatre dernières années passées à documenter le génocide.” déclare Francesca Albanese.

Dans ce livre en français de 264 pages, la voix de l’autrice rejoint celles des femmes, hommes et enfants qui vivent l’injustice au quotidien : une enfant tuée à Gaza, un chirurgien marqué par la destruction des hommes, Malak, une artiste exilée… Toutes ces voix disent NON, non à l’horreur, non à l’inacceptable.

Des témoignages de femmes, d’hommes et d’enfants palestiniens confrontés à la guerre et aux déplacements sont collectés dans une tentative de préserver les voix humaines au cœur de la catastrophe. Autant de récits qui expriment un refus catégorique de l’horreur et de l’inacceptable.

À travers une écriture lucide et bouleversante, l’autrice interroge l’indifférence du monde, tout en mettant en lumière le courage et la nécessité de faire naître, au cœur même du désastre, une espérance tenace.

Francesca Albanese a déclaré lors de la rencontre spécial à la FILT, que la question palestinienne est devenue « un miroir moral » révélant les contradictions du système international. Elle a considéré que la « résilience » palestinienne dépasse la seule idée de résistance pour traduire une capacité à préserver « identité et existence » face aux tentatives d’effacement.

Juriste et universitaire italienne, Francesca Albanese occupe depuis 2022 le poste de rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits humains dans les territoires palestiniens occupés. Elle est l’autrice de Palestinian Refugees in International Law (2020) et de J’accuse (2023).

L’ouvrage ‘Quand le monde dort : Récits, voix et blessures de la Palestine’ de Francesca Albanese est disponible pour la vente en ligne sur le site ceresbookshop.com.

Tekiano