Météo en Tunisie : températures en hausse, pluies sur les régions ouest

La Météo en Tunisie affiche des températures en hausse jeudi 30 avril 2026. Des pluies faibles et locales sont attendues sur l’extrême sud et des nuages passagers sur la plupart des régions, devenant progressivement plus denses.

L’après-midi, apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies sur les régions ouest. Les pluies concerneront progressivement les régions est avec des chutes de grêles par endroits, selon l’institut national de météorologie.

Le vent sera de secteur est, faible à modéré et devenant progressivement plus fort en fin de journée près des côtes et sur le sud avec des phénomènes locaux de sable. La mer sera moutonneuse à agitée.

Les températures seont en légère hausse avec des maximales comprises entre 21 et 27 degrés près des côtes, entre 28 et 35 degrés sur le reste des régions et atteignant 37 degrés sur l’extrême sud et le sud-ouest.