Plateforme Najda : 2000 cathétérismes cardiaques en urgence et de 280 thrombolyses, pour plus de 3000 patients enregistrés

Près d’un an après son lancement, la direction régionale de la santé de Tunis annonce un bilan actualisé de la plateforme Najda (Secours), faisant état d’environ 2000 cathétérismes cardiaques en urgence et de 280 thrombolyses, pour plus de 3000 patients enregistrés.

La direction a précisé que plus de 85% des patients ont bénéficié d’une prise en charge par cathétérisme, ajoutant que le taux d’intervention pour les cas éligibles a avoisiné les 99%, tandis que le délai d’intervention a été ramené à moins de quatre heures dans près de 90% des cas.

Ces résultats reflètent une amélioration de la réactivité décisionnelle, un renforcement de la coordination entre les services des urgences, le SAMU et les unités de cardiologie, ainsi qu’une réduction significative des délais entre le diagnostic et l’intervention.

Le ministère de la Santé avait lancé, en août 2025, un plan visant à généraliser la plateforme Najda à l’ensemble du territoire national, après une phase pilote menée dans plusieurs gouvernorats.

Najda.tn est une plateforme tunisienne innovante qui permet la transmission en temps réel des données médicales entre urgentistes et cardiologues afin d’optimiser la prise en charge des infarctus du myocarde.

Elle vise à orienter rapidement les patients vers l’hôpital le plus adapté pour une intervention cardiaque efficace.

Tekiano avec communiqué