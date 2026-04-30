Samsung Browser : le navigateur Samsung disponible pour Windows et l’IA agentique déployée sur tous les appareils

Samsung lance Samsung Internet pour Windows, offrant une navigation fluide entre mobile et PC avec synchronisation complète et reprise instantanée des sessions. Désormais le navigateur Samsung, Samsung Browser, est accessible au-delà du mobile en plus de l’IA agentique déployée sur tous les appareils.

En déployant l’expérience de son navigateur mobile au PC, Samsung exploite le potentiel de l’IA agentique pour assurer une continuité parfaite entre les appareils et créer une expérience de navigation plus simple et plus intuitive que jamais.

Naviguez en toute fluidité entre mobile et PC

Samsung Internet pour Windows crée une expérience unifiée entre les appareils, permettant aux utilisateurs de naviguer en toute fluidité lorsqu’ils passent de leur smartphone à leur PC. Au-delà de la synchronisation des signets et de l’historique de navigation, ceux-ci peuvent désormais reprendre exactement là où ils s’étaient arrêtés.

Les utilisateurs peuvent continuer à explorer la même page Web lorsqu’ils passent du mobile au PC, profitant ainsi d’une expérience plus fluide.

Avec Samsung Pass, les utilisateurs peuvent stocker leurs informations personnelles et se connecter à leurs sites préférés en toute sécurité, ou bien remplir automatiquement leurs profils pour plus de simplicité.

Explorez le Web comme jamais auparavant grâce à l’IA agentique

En partenariat avec Perplexity, Samsung intègre un assistant intelligent à son moteur de recherche afin de transformer l’expérience de navigation grâce à l’IA agentique. Celui-ci est conçu pour comprendre le langage naturel, le contexte de la page consultée et l’activité sur différents onglets pour faciliter l’exploration et réaliser différentes actions.

Ce niveau d’intelligence inédit ne se contente pas de répondre aux questions : il permet aux utilisateurs de gérer leurs onglets, de parcourir leur historique et de rester productifs sans quitter le navigateur.

– Compréhension intelligente du contenu et réponse adaptée : Samsung Internet comprend le contexte spécifique de la page consultée afin de proposer des solutions pertinentes et optimisées.

Par exemple, pour organiser un voyage à Séoul, l’utilisateur peut demander au navigateur de créer un programme de 4 jours en fonction de la page affichée. Le moteur de recherche analyse le contenu et génère un programme qui peut être facilement personnalisé en fonction des préférences.

– Une recherche plus rapide et intelligente : capable de comprendre le langage naturel, Samsung Internet permet une recherche rapide et efficace. Les utilisateurs peuvent trouver la bonne information instantanément sans parcourir d’innombrables pages Web.

Mais ce n’est pas tout : capable d’analyser les contenus vidéo, Samsung Internet peut identifier la partie spécifique que les utilisateurs recherchent et lancer la lecture à partir de ce moment précis.

– Retrouvez la bonne page dans l’historique : Il devient possible de rechercher dans son historique de navigation en utilisant le langage naturel, par exemple pour retrouver une montre connectée consultée quelques jours auparavant, sans avoir à se souvenir de mots-clés ou de dates.

– Analyse multi-onglets : plus besoin d’ouvrir plusieurs onglets pour comparer les résultats. Samsung Internet peut résumer et comparer le contenu des onglets afin de proposer une vue d’ensemble des informations clés.

Samsung Internet pour Windows sera disponible sur les appareils fonctionnant sous Windows 10 et Windows 11 (version 1809 ou ultérieure).

Les fonctionnalités d’intelligence agentique du navigateur Samsung sur Windows et Android sont actuellement disponibles en Corée du Sud et aux États-Unis, et seront prochainement déployées dans d’autres pays.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page dédiée à Samsung Internet.

Tekiano avec communiqué