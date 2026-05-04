Augmentation du SMIG en Tunisie en 2026, ce qu’il faut savoir

L’augmentation du SMIG en Tunisie en 2026 a été officialisée fin avril par des décrets au Journal Officiel, JORT, avec effet rétroactif au 1er janvier. Le salaire minimum interprofessionnel garanti passe à 554 736 dinars tunisiens (TND) pour un régime de 48 heures par semaine (contre 528 320 TND en 2025) et à 470 251 TND pour 40 heures.

Cette revalorisation progressive jusqu’en 2028 vise à contrer l’inflation et à soutenir le pouvoir d’achat des salariés du secteur non agricole, avec un taux horaire de 2,667 TND (48h) ou 2,713 TND (40h).

Tous les salariés majeurs (18 ans et plus) soumis au Code du travail en sont bénéficiaires, y compris ceux payés à la pièce ou au rendement, l’employeur devant compléter jusqu’au minimum.

Les mineurs perçoivent au moins 85% du SMIG adulte, tandis que les pensions CNSS sont indexées. Pour le secteur agricole (SMAG), le journalier s’élève à 21,336 TND. Les salaires supérieurs ne sont pas impactés, mais le non-respect expose les employeurs à des sanctions.

Cette hausse de près de 5% s’inscrit dans une trajectoire de 10% cumulés d’ici 2028 (582 400 TND en 2027 et 611 520 TND en 48h pour 2028), allégeant la charge sur les entreprises tout en répondant aux pressions inflationnistes.

Les syndicats saluent cette avancée sociale, bien que certains y voient une mesure modeste face à la hausse des prix.

Tekiano