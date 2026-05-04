Décès du chanteur égyptien Hany Shaker : le prince de la chanson arabe part à 73 ans

Le célèbre chanteur arabe Hany Shaker s’est éteint à paris dans la soirée du dimanche 03 mai 2026 à la suite d’une longue lutte contre la maladie à l’âge de 73 ans. Le chanteur égyptien surnommé le prince de la chanson arabe avait été hospitalisé depuis plusieurs semaines dans la capitale française.

Je n’ai pas seulement perdu un père mais mon âme et la personne la plus proche de mon cœur, écrit le fils du chanteur Chérif Shaker ses comptes sur les réseaux sociaux, suite du départ de celui qui a marqué la chanson arabe durant 5 décennies.

Le Syndicat des professions musicales d’Egypte déplore la mort de l’artiste saluant, dans un communiqué officiel: ‘une carrière artistique et humaine riche au cours de laquelle il a offert à l’art arabe des œuvres immortelles qui resteront dans la mémoire des peuples arabes pendant des générations’.

Celui qu’on comparait souvent à Abdel Halim Hafez séduisait avec une voix, empreinte de douceur et d’authenticité, incarnant à la fois l’élégance et la tradition du chant arabe. Elle demeure, aujourd’hui encore, profondément ancrée dans le patrimoine musical et culturel de toute une région.

Avec un répertoire riche de centaines de titres devenus intemporels, parmi lesquels Ali El-Dehkaya, Lessa Betesaly, mais aussi Mali, Wehyat Albak, Ya Retny ou encore Habibty Ya Omry, Hany Shaker a su conquérir le cœur de plusieurs générations, tout en conservant intacte l’émotion qui caractérise ses interprétations. Paix à son âme.

Tekiano