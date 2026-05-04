Fares Ferjani remporte la médaille de bronze du Grand Prix du sabre masculin en Corée du Sud. Il a obtenu cette médaille à l’issue de sa défaite en demi-finale devant le Français Patrice Sébastien (12-15), dimanche 03 mai 2026, lors de ce grand prix organisé à Incheon, en Corée du Sud.

Le vice-champion olympique 2024 de la même spécialité s’était imposé au premier tour face à l’Ouzbeke Islambek Abdazov (15-13).

L’escrimeur tunisien avait battu au deuxième tour l’Américain Mitchell Saron (15-6) puis le Français Benjamin Ducerf (15-12) et le Russe Pavel Graudyn (15-12).

La médaille d’or a été remportée par Patrice Sébastien et celle d’argent à son compatriote Maxime Pianfetti, tandis que l’autre médaille de bronze est revenue au Géorgien Sandro Bazadze.

Tekiano avec TAP