Le court-métrage tunisien Somewhere I Belong de Youssef Handouse présent au festival de Cannes 2026

Le film Somewhere I Belong, écrit et réalisé par Youssef Handouse, a été sélectionné à la 29e édition de La Cinef, dans le cadre du prestigieux Festival de Cannes qui se déroule du 12 au 23 mai 2026.

Cette sélection marque une première historique pour l’Institut supérieur des arts multimédia de la Manouba, qui participe pour la première fois à cette section dédiée aux écoles de cinéma.

Sur 2 750 films soumis, seuls 19 ont été retenus (14 fictions et 5 animations), représentant quinze pays, avec l’ISAMM parmi les deux nouvelles écoles sélectionnées, aux côtés de l’Université Hongik, université d’art et de design en Corée du Sud.

Véritable tremplin pour les jeunes cinéastes, La Cinef met en lumière des œuvres étudiantes à fort potentiel artistique. Somewhere I Belong s’inscrit dans cette dynamique après un parcours déjà remarqué.

Le film a été présenté au Festival International du Film Amateur de Kélibia en 2025, il a ensuite été primé au Festival du Film Africain de Louxor, où il a remporté le Prix de la meilleure contribution artistique.

Produit par l’ISAMM avec le soutien du Centre national du cinéma et de l’image, ce film de 21 minutes explore les thèmes de l’identité et de l’appartenance à travers le parcours d’un homme confronté à la perte de son foyer. Porté par Nizar Ben Belgacem, Elyes Ghazouani et Mounir Mabrouk, le récit interroge le rapport au passé et au déracinement.

Tekiano