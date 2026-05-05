Film Le Gâteau du président de Hasan Hadi : une fête hors normes dans l’Iraq sous Saddam

Le Long-métrage Le Gâteau du président de l’Iraqi Hasan Hadi a été présenté en avant-première en Tunisie dans le cadre de Gabès Cinéma Fen 2026. Figurant dans le catégorie Cinéma Arabe du festival, ce film de fiction d’une durée de 1H45 est sorti en 2025.

Le film s’ouvre sur de splendides images exposant les marais du Tigre et de l’Euphrate, ou Ahwar al-Iraq, une zone humide caractéristique du sud de l’Iraq où vivent les arabes du marais, une communauté pauvre qui peuple les roseaux, dont fait partie l’héroïne du film, Lamiaa, 9 ans, interprétée par la jeune actrice bouleversante Baneen Ahmad Nayyef.

Il se situe dans les années 90, dans un Iraq sous le règne de Saddam Hussein et en plein guerre du Golf marquée par la hausse des prix des denrées alimentaires et un embargo qui a fatigué les locaux.

Le film nous fait découvrir une tradition bizarre et drôle, imposée par le dictateur Saddam qui exige que chaque école du pays prépare un gâteau pour célébrer son anniversaire. Lamiaa, malgré tous les subterfuges dont elle a usé pour éviter d’être désignée celle qui doit préparer le gâteau du président, est sélectionnée pour le faire.

C’est le point de départ d’une aventure hors-norme à hauteur d’enfant, qui la conduit dans un périple insoupçonné pour collecter les ingrédients du fameux gâteau. L’orpheline élevé par sa grand-mère qu’elle l’appelle tendrement Bibi (l’équivalent de mamie en Français), vit dans des conditions précaires. Cette dernière, vieille et sans le sou, a du mal à l’élever et envisage de la confier à d’autres personnes en ville.

C’est là que là jeune fille s’enfuit, avec son animal de compagnie, le coq hindi sous le bras et décide de collecter les ingrédients de son gâteau, dans un Iraq affecté par les manquements de tous genres, mais dont fêter l’anniversaire de son président demeure une priorité.

Sous le regard tendre d’une enfant, les images de la dictature et du président Saddam omini-présentes, sont exposées en arrière-plan. La corruption qui fait la loi dans tous les domaines (administration, santé, écoles, commerce,etc.) prédomine, en plus d’un flagrant abus de pouvoir.

Confrontée à de nombreux dangers, la petite fille trouve dans Saeed, fils d’un mendiant et son camarade de classe, un confident et un support pour mener à terme sa mission. Dans toute cette agitation, les enfants n’oublient pas de jouer, pour faire passer le temps ou pour se donner le courage de continuer cette aventure.

Les enfants guident le cinéphile dans les rues de la ville ou les habitants luttent pour survivre mais ornent les murs de décorations colorées et de photos du président. Un contraste saisissant, ironique et tristement drôle, quand on sait l’impact de l’embargo sur les plus pauvres.

Le réalisateur Hasan Hadi explore un chapitre inédit de la mémoire irakienne à travers l’odyssée de ces jeunes protagonistes, des enfants parmi des milliers érigés en des enfants instruments qui répètent quotidiennement des louanges creux.

Visuellement, le film capture cette époque par une esthétique crépusculaire, où une palette de bleus profonds enveloppe les déplacements nocturnes en barque dans le village de Lamia et Saeed. Il enjolive néanmoins la cruauté de la guerre, estompe ses raisons et maquille ses causes et ses protagonistes…

Dans ce décor au charme trompeur, les deux enfants s’extraient de la dureté du réel par un défi d’innocence : de longs duels de regards, où le premier qui cille a perdu. Des minutes de tendresse en plein chao…

Hasan Hadi est un scénariste et réalisateur irakien, Hasan Hadi a grandi dans le sud de l’Irak pendant la guerre. Il a travaillé dans le journalisme, la production et comme professeur associé au programme de cinéma de l’université de New York.

Lauréat de la bourse Gotham-Marcie Bloom, du Black Family Production Prize et du Sloan Foundation Production Award, il est membre du Sundance Lab 2022 et lauréat du Sundance/NHK Award 2022 pour son premier long métrage, THE PRESIDENT’S CAKE.

Le film Le Gâteau du président ou The President’s Cake a été désigné Caméra d’or du dernier Festival de Cannes 2025 et fut candidat aux oscars 2026. Il vient de remporter le prix du meilleur long métrage, prix du public au Festival GCFEN 2026, qui a été décerné par Afef Ben Mahmoud et la petite fille de Halima El Zaim.

Sara Tanit