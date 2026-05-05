La startup tunisienne JURIDOC accélère son expansion régionale et conclut un partenariat avec HOPE GROUPE au Bénin

JURIDOC annonce la signature d’un accord stratégique avec HOPE GROUPE, qui devient le distributeur exclusif de sa plateforme juridique au Bénin. Conclue en marge du Salon Financing Investment & Trade in Africa (FITA) organisé par le Tunisia-Africa Business Council (TABC), cette alliance marque une nouvelle étape majeure dans l’expansion de JURIDOC en Afrique de l’Ouest.

JURIDOC confirme son ambition de devenir le standard de référence en matière de sécurité et de conformité juridique sur le continent.

Un maillage renforcé en Afrique de l’Ouest

Avec cette signature, JURIDOC AFRICA consolide son implantation régionale et renforce sa couverture des zones économiques OHADA, UEMOA, ZLECAf ainsi que la couverture des textes et la réglementation BCEAO et CIMA.

Déjà présente en Tunisie et au Sénégal, la plateforme s’apprête à ouvrir très prochainement ses opérations en Côte d’Ivoire et en Mauritanie. L’arrivée au Bénin, aux côtés de HOPE GROUPE, vient ainsi enrichir un dispositif panafricain en pleine accélération, au service des entreprises, des professionnels du droit et des institutions publiques.

La sécurité juridique, un enjeu majeur pour les entreprises

Dans de nombreux pays africains, l’accès à une information juridique fiable, consolidée et à jour demeure un défi quotidien. L’absence de sources officielles centralisées et la difficulté à suivre l’évolution des textes exposent les opérateurs économiques à d’importants risques.

C’est précisément à cette problématique que répond JURIDOC. En mettant à disposition l’ensemble de la législation, de la jurisprudence et de la doctrine de manière instantanément consultable, la plateforme offre aux professionnels les outils nécessaires pour anticiper les évolutions normatives et sécuriser leurs décisions.

L’Intelligence Artificielle au cœur de la conformité réglementaire

JURIDOC se distingue par l’intégration native de l’Intelligence Artificielle. Sa suite unique d’outils permet de détecter automatiquement les écarts de conformité, d’analyser les contrats pour identifier les clauses à risque, et d’assurer une veille proactive via des alertes personnalisées.

La plateforme génère également des synthèses juridiques basées sur les cadres régionaux en vigueur et facilite la recherche grâce à un assistant conversationnel répondant en langage naturel à partir de sources exclusives et vérifiées. En alliant la puissance de l’IA à l’expertise juridique, JURIDOC transforme la conformité en un véritable atout compétitif.

« Cette convention avec HOPE GROUPE est une étape déterminante. Offrir aux acteurs économiques béninois un accès intelligent à leur environnement juridique est un véritable levier de compétitivité, nous rapprochant de notre vision : faire de JURIDOC la référence panafricaine de la conformité juridique offrant ainsi un accès exclusif aux acteurs économiques et aux professionnels du droit à l’échelle mondiale qui ont des intérêts sur le continent », déclare Kais ASSALI, Chief Executive Officer de JURIDOC.

De son côté, Eric LICONNET, Chief Executive Officer de HOPE GROUPE, affirme : « Les acteurs béninois ont un besoin réel de centraliser l’accès au droit avec des capacités d’analyse intelligente. En tant que distributeur exclusif, HOPE GROUPE mobilisera son réseau pour faire de JURIDOC un standard, soutenant ainsi la transformation digitale et la bonne gouvernance de notre pays. »

Ce partenariat offre aux acteurs économiques et institutionnels un accès privilégié à la plateforme JURIDOC, incluant ses outils d’IA, sa veille juridique et ses formations. Cette initiative contribuera directement à renforcer la transparence, la sécurité juridique et l’attractivité du climat des affaires au Bénin.

A propose de JURIDOC

JURIDOC est la plateforme panafricaine de référence dédiée à la sécurité et à la conformité juridique. Alliant Intelligence Artificielle et expertise pointue, elle centralise et structure la législation, la jurisprudence et la doctrine des zones OHADA, UEMOA, ZLECAf et couvrant entre autres la législation BCEAO et CIMA.

Grâce à ses outils d’analyse intelligente (détection de non-conformités, veille personnalisée et assistant conversationnel), JURIDOC permet aux décideurs de transformer la conformité en levier stratégique.

Communiqué