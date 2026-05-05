Météo en Tunisie : temps partiellement nuageux et jusqu’à 37° dans l’extrême sud

La Météo en Tunisie se caractérise par un temps partiellement nuageux sur la plupart des régions, mardi 05 mai 2026. Les nuages seront progressivement denses sur le Nord-Ouest avec des chutes de pluies éparses, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera du sud-Est au Nord et au Centre et du secteur Est au Sud, relativement fort à localement fort près des côtes Est et sur le Sud, avec des tourbillons de sables locaux, ce qui entrainera une baisse de la visibilité horizontale et faible à modéré sur le reste des régions.

La mer sera agitée et localement très agitée. Les températures sont en légère hausse et les maximales oscillent entre 21 et 24 degrés près des côtes Est et sur les hauteurs et varient entre 26 et 32 degrés sur le reste des régions.

Les températures atteignent 35 degrés sur le Sud Ouest et 37 degrés sur l’extrême Sud.