Taikang Electronics s’implante en Tunisie : un investissement stratégique de 40 millions de dinars à Sousse

Le Pôle de Compétitivité de Sousse (Novation City) et l’entreprise Taikang Electronics Tunisia, représentant d’un groupe chinois spécialisé dans les systèmes de mécatronique de précision pour l’industrie automobile, signent un contrat d’acquisition de terrain marquant une étape décisive dans l’implantation industrielle du groupe en Tunisie.

Selon la Tunisia Investment Authority (TIA), ce projet constitue la première unité de production du groupe Taikang Electronics en dehors de la Chine. Cette implantation stratégique à Sousse s’inscrit dans une dynamique de coopération sino-tunisienne renforcée, confirmant le positionnement du pays comme hub industriel régional.

Avec un investissement initial estimé à 40 millions de dinars, le projet entre désormais en phase opérationnelle. Le lancement imminent des travaux annonce le démarrage prochain des activités industrielles sur le site de Novation City.

L’implantation de Taikang Electronics en Tunisie devrait générer environ 300 nouveaux emplois, tout en favorisant un transfert de compétences technologiques dans le domaine de la mécatronique de précision.

Ce projet contribuera également à une meilleure intégration de la Tunisie dans les chaînes de valeur mondiales, notamment dans le secteur stratégique des composants automobiles, en pleine croissance.

Pour la Tunisia Investment Authority, cette initiative illustre la capacité du pays à attirer des investissements industriels à fort impact et à concrétiser des partenariats internationaux structurants.

Dans ce contexte, le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a reçu une délégation de Taikang Electronics conduite par son PDG Moli Chen et son directeur général Kurt Wong. Lors de cette rencontre, il a réaffirmé l’engagement des autorités tunisiennes à accompagner le projet afin de garantir un démarrage rapide et optimal des activités.

La Tunisie, plateforme stratégique pour l’industrie automobile

Ce projet s’inscrit dans la continuité des efforts de promotion du secteur automobile en Tunisie. En septembre 2025, une délégation d’une dizaine de fournisseurs chinois, incluant des représentants de Taikang Electronics, avait déjà exploré les opportunités offertes par le pays.

La Tunisie se positionne ainsi comme une plateforme régionale clé pour l’industrie automobile, grâce à sa proximité avec l’Europe, ses compétences techniques et son environnement d’investissement compétitif.

Tekiano