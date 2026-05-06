Météo en Tunisie : mer agitée, chutes de pluies éparses dans l’après-midi

La Météo en Tunisie se caractérise par un temps affichant des brumes locales le matin puis, le ciel sera partiellement nuageux, mercredi 06 mai 2026. Les nuages seront parfois denses avec des chutes de pluies éparses sur les régions du Nord-Ouest et du Centre, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera du secteur Est, fort sur le Centre et le Sud avec des tourbillons de sables provoquant une baisse de la visibilité horizontale et faible à modéré ailleurs, puis il sera orienté vers le secteur Ouest au Sud, à la fin de la journée.

La mer sera très agitée dans les côtes Est et agitée dans le reste des côtes. Les températures maximales oscilleront entre 19 et 24 degrés au Nord, aux régions du Sahel et sur les hauteurs, et varieront entre 25 et 32 degrés ailleurs, atteignant localement 38 degrés au Sud et 41 degrés à l’extrême sud-Est, selon la même source.