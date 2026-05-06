OpenAI préparerait un smartphone centré sur l’Intelligence Artificielle

OpenAI préparerait son premier smartphone entièrement centré sur l’intelligence artificielle. Selon plusieurs sources de la presse spécialisée et une note de l’analyste Ming-Chi Kuo, le projet ne serait plus un simple accessoire expérimental, mais un véritable téléphone pensé autour des agents IA, un AI agent phone.

L’entreprise OpenAI ambitionne de proposer un appareil capable d’exécuter des tâches de manière autonome, en réduisant le recours aux applications classiques. Ainsi, plutôt que de naviguer d’une application à l’autre, l’utilisateur donnerait une instruction à l’assistant, qui se chargerait d’organiser la réponse, la recherche ou l’action demandée.

Cette approche placerait l’IA au cœur de l’expérience mobile, et non comme une fonction ajoutée à un smartphone traditionnel. Pour OpenAI cela répondrait à un enjeu stratégique, celui de transformer ChatGPT et ses modèles en interface principale du quotidien numérique.

Côté matériel, plusieurs partenaires sont évoqués. MediaTek et Qualcomm travailleraient sur la partie puce, tandis que Luxshare serait associé à la fabrication ou à l’assemblage. Certaines sources évoquent aussi une puce sur mesure, optimisée pour les usages IA, afin de faire fonctionner de manière fluide des fonctions continues et gourmandes en calcul.

Le calendrier reste incertain, mais il semble désormais se préciser. Les premières rumeurs parlaient d’une production de masse en 2028. Des publications plus récentes avancent toutefois un lancement industriel dès le premier semestre 2027, ce qui montrerait une accélération du projet.

Cette variation confirme que le smartphone n’est pas encore finalisé et que son développement dépend encore de choix techniques et industriels majeurs.

Si ce téléphone arrive sur le marché, il pourrait redéfinir l’équilibre de l’industrie mobile. OpenAI ne chercherait plus seulement à fournir des logiciels d’IA aux constructeurs, mais à contrôler l’expérience complète, du matériel à l’assistant.

Face à Apple, Samsung et Google, l’entreprise miserait ainsi sur une promesse différente : un smartphone conçu d’abord comme un agent intelligent, et non comme un simple écran d’applications.

Tekiano avec IA