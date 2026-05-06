Tunisie – Bac 2026 : démarrage des épreuves du Bac blanc

Les candidats au baccalauréat tunisien, évoluant dans les établissements publics et privés passent les épreuves du bac blanc à partir du mercredi 06 mai 2026. Ces épreuves écrites du troisième trimestre se déroulent dans les mêmes conditions que les examens officiels du baccalauréat.

Le Bac blanc se poursuivra les 7, 8, 11, 12 et 13 mai, selon les calendriers scolaires adoptés par les différents établissements. Ces examens constituent une simulation complète des conditions des examens officiels dans toutes les matières obligatoires et optionnelles.

Le Bac blanc visent à entraîner les élèves, à évaluer leur niveau de préparation et à les familiariser avec le calendrier officiel des épreuves écrites de la session principale du baccalauréat, Bac 2026, prévue les 3, 4, 5, 8 9 et 10 juin prochain, selon le calendrier du ministère de l’Éducation.

Les candidats passeront les épreuves pratiques et orales du baccalauréat entre le 14 et le 23 mai 2026, après l’épreuve de sport (bac sport), du 13 au 25 avril 2026.

Les résultats de la session principale du baccalauréat tunisien de 2026 seront annoncés le mardi 23 juin3. Les épreuves de la session de contrôle se dérouleront les 29 et 30 juin ainsi que les 1er et 2 juillet 2026, les résultats seront annoncés le 12 juillet 2026.

Tekiano avec TAP