TUNPAY : la BCT instaure un label national pour booster le paiement mobile

La Banque Centrale de Tunisie (BCT), en collaboration avec la Société Monétique Tunisie (SMT), a instauré un label national unique baptisé TUNPAY afin d’unifier l’identité visuelle du paiement mobile en Tunisie.

Cette initiative vise à faciliter l’identification des points d’acceptation et à renforcer la confiance des utilisateurs dans un écosystème digital en pleine expansion. Selon une note officielle publiée le 5 mai 2026, ce label incarne des valeurs clés telles que l’innovation, la sécurité et l’accessibilité.

Dans ce cadre, les banques, l’Office national des postes et les établissements de paiement sont appelés à adopter TUNPAY comme identité visuelle nationale. Le label devra être déployé sur l’ensemble des canaux digitaux ainsi que dans tous les points d’acceptation, notamment chez les commerçants, les agences et les agents de paiement.

La BCT souligne également l’importance d’accompagner ce déploiement par des campagnes de communication ciblées afin de positionner TUNPAY comme un repère de confiance, de simplicité et de fiabilité auprès du grand public.

L’instauration de TUNPAY s’inscrit dans la stratégie globale de la BCT visant à accélérer la digitalisation des paiements et à promouvoir l’inclusion financière en Tunisie.

En favorisant une adoption plus large du paiement mobile, ce label constitue un levier essentiel pour moderniser l’économie nationale et renforcer l’intégration du pays dans les tendances mondiales de la fintech.

Tekiano avec BCT