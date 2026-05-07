Journées Cinéma Mémoire 2026 proposées par l’ATPCC à la Maison de la culture Ibn Rachiq à Tunis

L’Association tunisienne pour la promotion de la critique cinématographique (ATPCC) organise les « Journées Cinéma-Mémoire : Écrire ce qui reste (encore) » dans le cadre du Mois du patrimoine, en partenariat avec la Maison de la culture Ibn Rachiq et l’École supérieure d’audiovisuel et de cinéma de Gammarth.

Cette manifestation culturelle se tiendra les 9, 10, 15 et 16 mai 2026 à Tunis et proposera un riche programme mêlant ateliers, projections, débats et hommage au documentariste tunisien Hmida Ben Ammar, disparu en décembre 2025.

Les journées débuteront les 9 et 10 mai 2026 avec un atelier de fabrication de très courts métrages intitulé « Raconte-moi la médina », destiné aux jeunes âgés de 14 à 18 ans. Animé par les cinéastes Ons Kamoun et Mohamed Bouhjar, cet atelier se déroulera de 10h00 à 12h30 à la Maison de la culture Ibn Rachiq et proposera une immersion créative dans l’univers de la médina de Tunis à travers l’image et la narration audiovisuelle.

Le vendredi 15 mai à 17h00, le public pourra découvrir les courts documentaires du bouquet « Ciné-Patrimoine : 10 sites, 10 documentaires » (2022), suivis d’une discussion avec les réalisateurs et réalisatrices.

Parmi les œuvres programmées figurent Principauté de Chikly de Khaled Azek, Static de Haithem Ben Hmida, Jour et brouillard de Manel Katri, État de Siège de Ahmed Bali, Paradiso de Sana Ben Zaghdane ou encore El Casino de Roua Tlili et Wala Eddine Tlili.

Le samedi 16 mai 2026, un séminaire intitulé « Cinéma et patrimoine : constructions, conflits, esthétiques, transmissions » ouvrira la journée à 14h00. À 17h00, une projection en avant-première du documentaire Au-delà du mur, sur les traces d’Isabelle (2026) du réalisateur Abdelhamid Larguèche sera suivie d’une discussion avec le public.

La journée se clôturera par un hommage au documentariste Hmida Ben Ammar avec la projection de son film emblématique Zitouna au cœur de Tunis (1982), accompagnée d’un échange autour de son héritage cinématographique et documentaire.

Les organisateurs adressent leurs remerciements à la famille de Hmida Ben Ammar, ainsi qu’à Mokhtar Ajimi, producteur du bouquet documentaire « Ciné-Patrimoine : 10 sites, 10 documentaires », à la direction de la Maison de la culture Ibn Rachiq, à celle de l’École supérieure d’audiovisuel et de cinéma de Gammarth et à tous les partenaires ayant contribué à la réalisation de cet événement dédié à la mémoire, au patrimoine et au cinéma documentaire tunisien.

Tekiano