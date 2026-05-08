Bourses d’études en France, Allemagne et à l’IPSET : 155 bourses universitaires pour les lauréats du BAC 2026

Le site du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a publié la circulaire n°15/2026 concernant l’octroi de bourses universitaires vise l’encouragement de l’excellence académique et l’ouverture des perspectives aux jeunes Tunisiens.

Il est précisé que quelque 155 bourses universitaires sont réservées aux lauréats du baccalauréat, session juin 2026, pour poursuivre leurs études en France, en Allemagne et à l’Institut préparatoire aux études scientifiques et techniques de Tunis (IPEST).

La sélection des bénéficiaires se fera par voie de concours, à travers une session spéciale d’orientation universitaire intitulée « session des lauréats », conformément aux procédures prévues dans le guide de l’orientation universitaire 2026.

Les candidatures seront ouvertes du 3 au 5 juillet 2026, exclusivement via le site de l’orientation universitaire (www.orientation.tn), tandis que les résultats seront annoncés le mercredi 8 juillet 2026.

Cette session repose sur les résultats du baccalauréat 2026, avec un classement des candidats selon un score calculé suivant des formules spécifiques à chaque spécialité. Une bonification de 7 % du total des points est accordée aux candidats classés premiers au niveau national, toutes sections confondues, parmi celles ouvertes à la candidature.

Pour postuler à ces bourses, le candidat doit être titulaire du baccalauréat 2026 (session principale) avec une moyenne générale égale ou supérieure à 16/20 pour les sections mathématiques, sciences expérimentales, techniques, sciences de l’informatique et économie-gestion, et au moins 14/20 pour la section lettres.

Dans ce cadre, 18 bourses sont offertes pour des études en France, dont deux destinées exclusivement aux titulaires d’un baccalauréat tunisien section lettres pour intégrer une licence en lettres modernes (une bourse) ou en sociologie (une bourse), toutes deux à l’Université de la Sorbonne.

Les 16 autres bourses se répartissent entre 12 places en classes préparatoires aux études d’ingénieurs (mathématiques-physique-sciences de l’ingénieur) et 4 places en classes préparatoires (physique-chimie-sciences de l’ingénieur).

Par ailleurs, les candidats à la session des lauréats, titulaires du baccalauréat tunisien dans les sections mathématiques, sciences expérimentales, économie-gestion et sciences de l’informatique, peuvent postuler à 17 bourses en Allemagne pour intégrer des parcours d’ingénierie à Hanovre et Heidelberg.

En Tunisie, 120 places sont ouvertes à l’Institut préparatoire aux études scientifiques et techniques de Tunis pour l’accès aux classes préparatoires aux études d’ingénieurs, dans les filières mathématiques-physique-sciences de l’ingénieur et physique-chimie-sciences de l’ingénieur.

Le ministère a également fixé un quota de 10 % des places offertes dans les classes préparatoires en France et à l’IPEST en Tunisie au profit des titulaires de diplômes étrangers équivalents au baccalauréat, les mieux classés selon le total des points parmi l’ensemble des candidats, sous réserve de satisfaire aux exigences des matières prises en compte dans le calcul du score.

A cet effet, le ministère appelle les élèves les plus méritants à saisir cette opportunité et à bien se préparer aux échéances de candidature.

Tekiano avec TAP