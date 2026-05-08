Google teste Remy, un nouvel agent IA intégré à Gemini

Google prépare une nouvelle étape de la génération IA : un agent autonome baptisé Remy, intégré à Gemini, qui pourrait agir à votre place dans vos applications quotidiennes. Contrairement à un simple chatbot, Remy surveille Gmail, Calendar, Docs, Drive et Search, apprend vos préférences et exécute des tâches répétitives.

Positionné comme la réponse de Google à OpenClaw d’OpenAI, Remy s’inscrit dans la vague des ‘agents proactifs’ qui transforment la productivité.

Remy est un assistant IA interne à Google qui fonctionne au sein d’une version réservée de l’app Gemini. Il s’appuie sur les données de Gmail, Calendar, Docs, Drive et Search pour comprendre vos priorités et vos habitudes.

Concrètement, cet agent peut répondre à des mails, organiser des réunions, préparer des documents et gérer des workflows complexes sans intervention constante. Cette approche marque le passage des assistants IA ‘passifs’ (qui répondent aux questions) à des agents ‘actifs’ capables de prendre des décisions et des actions.

Pour les particuliers, Remy permet de gagner du temps sur les tâches administratives : tri des mails, organisation du temps, planification des activités, suivi de projets personnels.

Dans le monde professionnel, l’agent peut automatiser la préparation de rapports, la synthèse de communications internes, la création de drafts, ou encore la coordination d’équipes. En combinant Remy avec Gemini Workspace et Google Cloud, les entreprises peuvent réduire la charge cognitive de leurs équipes et améliorer la fluidité des processus.

Contrairement à un modèle de langage, comme Gemini, qui est spécialisé dans le traitement de l’information et la discussion, ce modèle se distingue par son intégration dans votre environnement.

Là où Gemini se limite à fournir des conseils ou des recettes, ce modèle peut agir physiquement. Il est capable de scanner le contenu de votre réfrigérateur en temps réel, de passer des commandes de courses automatiquement et de piloter vos objets connectés, comme le chauffage ou l’éclairage, sans intervention manuelle.

En résumé, la supériorité de ce modèle réside dans sa capacité à exécuter des tâches logistiques complexes en croisant vos données personnelles (agenda, trafic routier, inventaire domestique).

La grande différence est l’agentivité. Remy ne se contente pas de répondre à vos questions ; il anticipe vos besoins et gère l’intendance à votre place, transformant l’intelligence artificielle en un véritable assistant personnel capable d’interagir directement avec le monde réel pour vous faire gagner du temps par rapport à une interface comme Gemini.

Remy est présenté comme la riposte de Google à OpenClaw, l’agent IA d’OpenAI capable d’agir à votre place dans plusieurs services web. Google joue la carte de l’intégration native avec ses propres services (Search, Gmail, YouTube, Android), ce qui lui donne un avantage de port d’entrée.

Remy se positionne également face à d’autres agents de consommation comme Meta Hatch, mais avec un focus plus marqué sur la productivité et les workflows professionnels.

Pour les entreprises, Remy entre en concurrence avec Copilot de Microsoft et d’autres assistants IA liés à Office 365.

Pour l’instant, Remy est en phase de tests internes chez Google, accessible uniquement via une version réservée de Gemini. Les premiers déploiements probables concernent d’abord les utilisateurs Gemini avancés ou les environnements Workspace, avec des workflows limités.

Google devrait ouvrir progressivement l’accès à des utilisateurs grand public via des opt‑ins contrôlés (consentement explicite) avant une intégration plus large dans Gemini Mobile et Android. Le calendrier officiel reste flou, mais tout indique que Remy deviendra l’un des piliers de la stratégie ‘agents IA’ de Google d’ici 2026–2027.

Il faudra attendre la conférence Google I/O 2026 qui se tiendra les 19 et 20 mai 2026, au Shoreline Amphitheatre de Mountain View en Californie, pour avoir plus d’informations sur toutes les nouveautés Google.

Tekiano