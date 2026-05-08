 La nageuse tunisienne Habiba Belghith remporte la médaille d’or du 200 m brasse lors des Championnats d’Afrique

La nageuse tunisienne Habiba Belghith remporte la médaille d’or du 200 m brasse seniors dames, jeudi, lors des Championnats d’Afrique de natation (juniors et seniors) qui se déroulent à Oran en Algérie.

La Tunisienne a remporté l’épreuve grâce à un chrono de 2:37.53, devançant l’Egyptienne Rawan Tamer (2:38.43) et la Sud-africaine Keira Van Heerden (2:38.44).

La nageuse tunisienne décroche ainsi deux médailles d’or aux Championnats d’Afrique de natation sur les épreuves du 100 et du 200 mètres brasse. Grâce à cet exploit historique, Habiba s’impose comme la reine de la nage brasse sur le continent africain, souligne la fédération tunisienne de natation.

De son côté, Kenza Chaachaï a remporté la médaille de bronze du 50 m dos (juniors), en parcourant la distance en 30.04. La médaille d’or est revenue à la Sénégalaise Oumy Diop (29.35)et celle d’argent à la Sud-Africaine Isabeau Lila Coetsee (29.74).

La veille, Habiba Belghith a dominé l’épreuve du 100 m brasse seniors (1:12.05), tandis que Youssef Douma a remporté l’argent du 800 m nage libre juniors (8:15.20).

La Tunisie participe à ces championnats qui se poursuivront jusqu’au 10 mai, avec neuf nageurs, répartis entre deux athlètes dans la catégorie seniors dames : Habiba Belghith (50 m, 100 m et 200 m brasse) et Kenza Chaachaï (50 m et 100 m nage libre / 50 m, 100 m et 200 m dos / 50 m papillon).

Sept nageurs participent dans la catégorie juniors (garçons et filles) : Mohamed Yassine Ben Ajmia (400 m, 800 m et 1500 m nage libre et 200 m dos), Youssef Douma (400 m, 800 m et 1500 m nage libre et 200 m dos), Israa Aouam (50 m et 100 m nage libre et 50 m, 100 m et 200 m dos), Ilef Amri (50 m, 100 m et 200 m brasse), Ilef Zouaghi (200 m, 400 m, 800 m et 1500 m nage libre), Zeineb Ben Taher (200 m, 400 m, 800 m et 1500 m nage libre) et Kmar Derbal (50 m, 100 m et 200 m dos).

Tekiano avec TAP