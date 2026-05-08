Lancement d’une plateforme numérique permettant aux TRE d’accéder aux informations relatives à l’investissement en Tunisie

Le directeur général chargé de la gestion de l’Office des Tunisiens à l’étranger (OTE) Helmi Tlili a annoncé jeudi le lancement, au cours de cette année, d’une plateforme numérique par le bais de l’intelligence artificielle qui permettra aux Tunisiens résidents à l’étranger d’accéder aux informations relatives à l’investissement en Tunisie.

Cette annonce a été faite au cours d’une rencontre régionale organisée par les services du gouvernorat de Bizerte en collaboration avec la délégation régionale de l’OTE en vue de prendre toutes les dispositions logistiques et organisationnelles pour assurer les meilleures conditions de retour des Tunisiens résidents à l’étranger parmi les habitants de cette région.

Dans ce contexte, le directeur général de l’OTE a indiqué que l’office a procédé, dans le cadre de la promotion de ses services numériques, à la mise à jour de son site web pour faciliter aux investisseurs et tunisiens à l’étranger l’accès aux services et aux informations.

Il a précisé que cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’interaction avec les recommandations et les demandes de la communauté tunisienne à l’étranger, en coordination avec les différentes structures concernées, afin de simplifier les mesures de soutien à l’investissement.

Tlili a relevé que l’OTE assume le rôle de “contact unique” pour recevoir les demandes et assurer la coordination avec les services administratifs compétents et pour faire le suivi des dossiers et compléter les procédures nécessaires, afin de garantir l’efficacité et la rapidité dans le traitement des dossiers.

Il a souligné qu’un “espace de l’investisseur” a été créé au siège social de l’OTE, outre la mise à disposition d’un espace consacré au traitement des aspects sociaux pour les personnes ayant rencontré des difficultés liées à la migration.

Par ailleurs, le responsable a précisé que dans le cadre de la “stratégie de retour” et après la réussite des précédentes conférences régionales, une rencontre régionale sera organisée en juillet prochain, en coordination avec le gouverneur de Bizerte, sur “l’investissement direct et les opportunités d’investissement”, à la lumière des orientations du plan de développement 2026-2030.

Il a affirmé que l’OTE renouvellera son dispositif de soutien pour les billets d’avion aux familles souhaitant revenir au pays, quel que soit leur pays de résidence, et fournira divers services d’accompagnement social dans les pays de résidence.

Il a noté que ces efforts s’inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale visant à renforcer les transferts financiers et l’investissement et à activer les “transferts de connaissances” et les “transferts de développement” mise à part le soutien aux mécanismes de protection et d’accompagnement social.

Tekiano avec TAP