Le Musée Safia Farhat de Radès abrite l’exposition “Palimpseste et anticipation’ avec plus de 20 artistes tunisiens

Le Musée Safia Farhat, Centre des Arts Vivants de Radès, accueillera, à partir du 10 mai 2026, une grande exposition collective intitulée “Palimpseste et anticipation”, réunissant plus de vingt artistes plasticiens tunisiens.

Le vernissage est prévu le dimanche 10 mai à 11h et l’exposition se poursuivra jusqu’au 30 mai 2026, proposant au public un voyage artistique autour de la mémoire, du temps et des traces laissées par l’histoire.

Cette manifestation culturelle réunira les œuvres des artistes Baker Ben Fredj, Sonia Ben Slimane, Oumeima Ben Soltane, Alaeddine Boutaleb, Amel Bouslama, Amar Briki, Najet Dhahbi, Dhia Dhibi, Hela Djobbi, Slim Drissi, Aicha Filali, Emna Ghezaiel, Adnen Haj Sassi, Amine Inoubli, Imed Jemaiel, Halim Karabibene, Raouf Karray, Sadri Khiari, Ibrahim Mátouss, Atef Mataallah, Insaf Saada, Nabil Saouabi et Walid Zouari.

À travers cette exposition d’art contemporain, les organisateurs souhaitent proposer « des lectures du monde mêlant plusieurs référents et plusieurs niveaux de sens », renvoyant à des strates multiples où passé et présent se superposent. Le concept du palimpseste devient ainsi une métaphore de l’accumulation des traces et des significations qui façonnent les œuvres, mais aussi les sociétés et les identités individuelles.

Selon les organisateurs, « l’art palimpseste interroge le passage du temps, la trace et l’identité », tout en invitant les artistes à imaginer de nouvelles projections entre mémoire et anticipation, entre héritage et futur.

Tekiano