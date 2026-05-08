Météo en Tunisie : temps nuageux, températures en légère hausse

La Météo en Tunisie affiche des nuages passagers sur l’ensemble du pays, vendredi 08 mai 2026, devenant parfois denses, l’après-midi, sur les régions du Nord-Ouest et du Centre, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur Nord, relativement fort près des côtes et faible à modéré sur le reste des régions puis se renforçant relativement dans le Sud, en fin de journée, avec des phénomènes locaux de sable. La mer sera agitée à très agitée dans le golfe de Gabès.

Les températures seront en légère hausse et les maximales oscilleront entre 20 et 25 degrés dans le Nord et le Sahel, et varieront entre 26 et 31 degrés dans le reste des régions. Elles seront comprises entre 32 et 37 degrés dans le Sud-Ouest et l’extrême Sud.