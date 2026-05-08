Régimes alimentaires diffusés sur les réseaux sociaux : le ministère de la santé met en garde

Le Ministère de la Santé tunisien rappelle l’importance d’adopter une alimentation saine et équilibrée pour prévenir de nombreuses maladies et préserver la santé du corps.

Dans un communiqué, le ministère souligne toutefois que les régimes alimentaires largement diffusés sur les réseaux sociaux, quelle que soit leur appellation ou leur mode de présentation, ne peuvent en aucun cas remplacer un suivi médical ou un traitement prescrit par un médecin.

Le ministère appelle particulièrement les personnes atteintes de maladies chroniques, telles que le diabète, l’hypertension artérielle, les maladies cardiaques, rénales ou digestives, à faire preuve de vigilance.

Cette recommandation concerne également les femmes enceintes, les personnes âgées, les enfants ainsi que les patients suivant des traitements réguliers.

Les autorités sanitaires insistent sur le fait qu’il ne faut jamais adopter un régime alimentaire strict, arrêter un traitement ou modifier les doses de médicaments sans consulter au préalable un médecin traitant ou un nutritionniste qualifié.

Le Ministère de la Santé précise également que la perte de poids rapide, une amélioration passagère de l’état de santé ou encore les témoignages relayés sur Internet ne constituent pas des preuves scientifiques de l’efficacité d’un régime alimentaire ou de sa capacité à traiter certaines maladies.

Il rappelle que l’alimentation saine doit être équilibrée, sécurisée et adaptée à l’état de santé de chaque individu, notamment pour les patients nécessitant un suivi médical rigoureux.

Enfin, le ministère invite les citoyens à s’informer auprès de sources fiables et à consulter les professionnels de santé avant de prendre toute décision susceptible d’avoir un impact sur leur traitement ou leur sécurité.

Tekiano