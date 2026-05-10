Match EST vs CA : où regarder le derby tunisien du 10 mai 2026?

Le Match EST vs CA se déroule dimanche 10 mai 2026 pour le compte de la 14ème journée de ligue 1 Tunisienne. Le match Espérance de Tunis et Club Africain se joue à partir de 16h sur la pelouse du stade Hammadi Agrebi de Radès.

Ce derby Tunisois opposant l’Espérance Sportive de Tunis au Club Africain est le 144ème match dans l’historique de leur confrontation. Il sera dirigé par l’arbitre Autrichien Christian-Petru Ciochirca, assisté à la VAR par son compatriote Herald Lechner.

Le Club Africain occupe la première place du championnat tunisien avec 62 points, soit deux longueurs d’avance sur l’Espérance Sportive de Tunis.

Vous pouvez regarder le Match EST vs CA en direct live sur la chaine tunisienne Watania 1 et sur la chaine Al Kass 1. Le Match EST vs CA en streaming du est accessible sur le site shoof.alkass.net .

Tekiano