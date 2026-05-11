La marque automobile XPENG en Tunisie : une nouvelle ère de la mobilité intelligente démarre

La marque automobile technologique premium XPENG fait officiellement son entrée en Tunisie et inaugure son premier showroom à La Marsa, marquant une étape majeure dans son expansion en Afrique du Nord.

Avec cette ouverture, XPENG introduit sur le marché tunisien une nouvelle génération de véhicules électriques intelligents, où l’innovation technologique, l’intelligence artificielle et l’expérience utilisateur redéfinissent les standards de la mobilité.

Plus qu’un constructeur automobile, XPENG s’impose comme un acteur technologique de référence. La marque développe un écosystème intégré combinant software avancé, connectivité et intelligence embarquée, pour offrir une expérience de conduite fluide, intuitive et résolument tournée vers le futur.

Pour son lancement en Tunisie, XPENG dévoile trois modèles phares : le SUV G6, le SUV G9 et la berline P7+.

Le G6 incarne une vision dynamique et moderne du SUV électrique, alliant design affirmé, performance et technologies de pointe.

Le G9, modèle flagship de la marque, se positionne comme une référence en matière de confort, de raffinement et d’innovation, avec un niveau d’équipement et de prestations premium.

La P7+, berline électrique au design élégant et aérodynamique, se distingue par ses performances, son autonomie optimisée et son expérience de conduite immersive, offrant un équilibre parfait entre sportivité, technologie et confort.

Au cœur de cette expérience, le système X-PILOT illustre parfaitement l’avance technologique de XPENG, avec des fonctionnalités de conduite assistée de nouvelle génération.

Les modèles se distinguent également par des innovations majeures : recharge ultra-rapide permettant de récupérer une autonomie significative en seulement 12 minutes, mises à jour à distance (OTA) garantissant une amélioration continue, application mobile dédiée pour un contrôle total du véhicule, ainsi que la technologie V2L permettant d’alimenter des équipements externes.

Situé à La Marsa, sur la route GP9, ce premier showroom se veut un véritable espace d’expérience, pensé pour immerger les clients dans l’univers technologique de la marque. Il constitue le point de départ d’un déploiement progressif du réseau XPENG à travers la Tunisie.

Au-delà de l’automobile, XPENG porte une vision ambitieuse de la mobilité du futur, investissant activement dans des domaines innovants tels que les véhicules aériens et la robotique, confirmant son positionnement à la croisée de la tech et de la mobilité.

« Avec l’arrivée de XPENG en Tunisie, nous introduisons bien plus qu’une nouvelle marque automobile : nous apportons une nouvelle vision de la mobilité. Notre ambition est d’accompagner les évolutions du marché en proposant des véhicules intelligents, connectés et en parfaite adéquation avec les attentes d’une nouvelle génération de conducteurs. » déclare Mr. Mehdi Mahjoub, Directeur Général XPCARS TUNISIA.

Ce lancement marque le début d’une nouvelle dynamique sur le marché tunisien, portée par l’innovation, la performance et une expérience utilisateur repensée.

PRIX des voitures XPENG en Tunisie :

XPENG G6 : à partir de 119 950 DT TTC

XPENG G9 : à partir de 175 950 DT TTC

XPENG P7+ : à partir de 127 950 DT TTC

À propos de XPENG

Fondée en 2014, XPENG est une entreprise leader dans le domaine de la mobilité pilotée par l’IA. Elle conçoit, développe, fabrique et commercialise des véhicules électriques intelligents (VE), répondant ainsi aux besoins d’une clientèle de plus en plus connectée.

Forte de l’essor rapide de l’IA, XPENG ambitionne de devenir un leader mondial de la mobilité IA et a pour mission de mener la révolution des VE intelligents grâce à des technologies de pointe, façonnant ainsi l’avenir de la mobilité.

Afin d’optimiser l’expérience client, XPENG développe en interne sa technologie complète de système avancé d’aide à la conduite (ADAS) et son système d’exploitation embarqué intelligent, ainsi que les systèmes essentiels du véhicule tels que le groupe motopropulseur et l’architecture électrique/électronique (EEA).

Basée à Guangzhou, en Chine, XPENG possède également des bureaux stratégiques à Pékin, Shanghai, dans la Silicon Valley et à Amsterdam. Ses véhicules électriques intelligents sont principalement fabriqués dans ses usines de Zhaoqing et de Guangzhou, dans la province du Guangdong. XPENG est cotée à la Bourse de New York (NYSE : XPEV) et à la Bourse de Hong Kong (HKEX : 9868).

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