La marque technologique vivo lance ses nouveaux smartphones la série V70 et la série Y31 en Tunisie

L’entreprise technologique chinoise Vivo en Tunisie lance les nouvelles séries de smartphones, les V70 et Y31.

Les caractéristiques et performances de ces nouveaux smartphones Vivo ont été dévoilés lors d’une cérémonie de lancement officiel, organisée vendredi 08 mai 2026 à Tunis, devant une pléiade de partenaires, de médias et de revendeurs.

La série V70 : une nouvelle génération de smartphones dédiés à l’imagerie de portrait

Le smartphone V70 représente l’expression la plus aboutie de la série, offrant une profondeur d’image accrue aux utilisateurs exigeant une précision et un contrôle optimaux dans le cadrage de leurs moments clés. Doté d’un super téléobjectif ZEISS de 50 mégapixels, l’appareil permet des portraits précis à toutes les distances, garantissant netteté et composition.

La prise en charge de la vidéo 4K à 60 images par seconde élargit les possibilités créatives en matière de capture de mouvement, tandis que le mode Scène IA sublime la photographie de performance en affinant intelligemment la netteté du visage et l’éclairage dans des environnements scéniques complexes.

Capable de captiver l’attention avec assurance, même depuis le fond de la scène, le V70 devient un allié précieux pour immortaliser les instants où présence et performance sont au cœur de l’image.

Une imagerie qui se reflète sur un écran AMOLED de 6.59’’ de 120 hz et de 5000 nits et protégé par le verre Schott Xensation Core pour une protection maximale.

Ce bijou de technologie est aussi muni de 12 Go RAM extensible à 24 Go et de 512 Go de stockage, cadencé au processeur Snapdragon 7 Gen 4 de 4nm, le tout avec une batterie monstre de 6500 mAh de charge rapide de 90W.

Le modèle V70 FE suit le rythme de la créativité quotidienne. Inspiré de la philosophie du portrait de la série V, il se veut un appareil photo performant, pensé pour la spontanéité et l’expression instantanée.

Doté d’un capteur OIS Ultra-Clear de 200 MP, le V70 FE offre une résolution et une netteté exceptionnelles, son écran AMOLED de 120hz de 6.83’’ une clarté incomparable, quant au stockage Vivo nous gatte avec 256 Go avec deux version de RAM 8 extensible à 16 Go et de 12 Go extensible à 24 Go qui seront disponible sur le marche tunisien.

Dans un environnement dynamique, il préserve les détails et l’éclat des couleurs avec un minimum d’effort, pour des photos toujours impeccables. Sa caméra selfie HD de 32 MP permet de réaliser des autoportraits clairs et expressifs, tandis que l’enregistrement vidéo 4K stable sur les caméras avant et arrière assure une création de contenu fluide, quel que soit l’angle de vue.

Avec son autonomie fiable tout au long de la journée avec une batterie de gigantesque de 7000 mAh avec charge rapide de 90 W et son design distinctif, le V70 FE allie puissance d’image et style expressif pour une génération qui capture l’instant et le partage instantanément.

Bien que chaque modèle mette en avant un atout spécifique en matière d’imagerie, tous deux reposent sur une plateforme d’imagerie intelligente commune. La série V70 intègre une suite complète de fonctionnalités d’imagerie IA conçues pour simplifier les flux de travail créatifs et optimiser le rendu visuel dans diverses situations.

La fonction AI Magic Landscape affine intelligemment la profondeur et l’atmosphère de l’environnement en fonction des conditions environnantes, en introduisant des effets visuels uniques. Des outils supplémentaires, comme AI Retouch, AI Erase 3.0, AI UHD et AI Magic Weather, élargissent encore la flexibilité créative, permettant d’améliorer les portraits, de supprimer les éléments indésirables, de restaurer la netteté des images et d’ajuster l’ambiance avec une précision intuitive.

Le design demeure un pilier fondamental de la série V70

S’exprimant à travers une ingénierie des matériaux et une identité visuelle distinctes, le V70 inaugure un châssis en alliage d’aluminium de qualité aérospatiale série 6, conçu pour une stabilité structurelle à long terme et un toucher raffiné.

Offrant une résistance élevée à la corrosion et une limite d’élasticité jusqu’à 360 MPa, il garantit une durabilité éprouvée dans un format fin et sophistiqué. Cette robustesse est associée à des coloris emblématiques, tels que le Gris de dunes et le Brun Mat renforçant son esthétique de modèle phare.

Dans la même veine, le V70 FE adopte le design Dynamic Ring exclusif de vivo, créant un module caméra distinctif qui s’intègre parfaitement à sa forme globale, tout en reflétant un caractère plus expressif et contemporain. Disponible en Tunisie, en Bleu Océan et Argent Titane, le V70 FE propose un langage visuel dynamique, en accord avec son positionnement axé sur la créativité.

Au-delà de la photographie, la série V70 est conçue pour offrir une expérience quotidienne fluide et fiable, que ce soit pour le travail, les loisirs ou la création de contenu. Son architecture optimisée garantit un multitâche réactif et un fonctionnement stable tout au long de la journée, tandis que ses batteries longue durée, associées à la charge rapide, assurent une autonomie constante pour une utilisation prolongée.

Fonctionnant sous OriginOS, la série propose une interface intuitive et fluide, conçue pour améliorer la navigation, la personnalisation et l’utilisation dans tous les contextes.

Le smartphone Y31 5G : un nouveau design audacieux et une résistance IP68/IP69

La série vivo Y31 fait son grand retour avec le très attendu vivo Y31 5G, un appareil conçu pour simplifier le quotidien des utilisateurs et offrir une expérience plus sereine et fiable. Réputée pour son prix abordable et ses performances fiables, la gamme Y reste un choix de prédilection pour les jeunes et les consommateurs soucieux du rapport qualité-prix. S’appuyant sur ces atouts, le Y31 5G propose un design raffiné, une durabilité accrue, des fonctionnalités multimédias immersives et une imagerie HD d’une grande netteté.

Le vivo Y31 5G arbore un look résolument tendance avec deux coloris expressifs, Violet Lavande et Noir Intense chacun doté d’une finition unique. Une coque arrière incurvée et un cadre haut de gamme créent un profil épuré et moderne, offrant une prise en main confortable.

Le module photo se distingue par un anneau décoratif en métal et un éclairage dynamique qui produit des effets lumineux intuitifs, ajoutant du caractère sans complexité. Alliant esthétique moderne et simplicité, ces éléments confèrent au Y31 5G une allure soignée qui reflète l’individualité et le goût contemporain.

Des outils d’intelligence artificielle facilitent la prise de photos de qualité. La fonction Effacement IA supprime les objets indésirables ou les passants d’un simple clic, tandis que l’amélioration photo IA affine les traits du visage, restaure les détails et enrichit les couleurs, idéal pour sublimer vos clichés du quotidien ou redonner vie à vos anciennes images.

Doté d’un processeur Qualcomm Snapdragon® Octa-Core, le Y31 5 G offre jusqu’à 256 Go de stockage et 8 Go de RAM, garantissant une fluidité optimale pendant 50 mois. Il simplifie vos tâches quotidiennes grâce à des fonctionnalités intelligentes comme la recherche Google, la traduction d’écran par IA, le code d’accès et le déverrouillage facial même avec un masque ou un casque, pour une productivité et une facilité d’utilisation accrues.

Disponibilité des nouvelles série vivo en Tunisie

Les nouvelles séries de vivo seront disponibles en Tunisie à partir du 11 mai 2026 aux prix publics conseillés de :

2199 DT pour le V70

1499 DT pour le V70 FE version 8 RAM/256 ROM

1699 DT pour le V70 FE version 12 RAM/256 ROM

Tekiano avec Communiqué