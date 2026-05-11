L’association Tunisie Recyclage lance le projet ‘Medina Store’ pour promouvoir l’économie circulaire à Tunis

Tunisie Recyclage a lancé un nouveau projet écologique et solidaire baptisé ‘Medina Store’, un espace dédié à l’upcycling et au zéro déchet, situé au cœur du Souk El Bey.

Inaugurée à la mi-avril dans la Médina de Tunis, cette boutique propose des objets fabriqués à partir de matériaux recyclés et de déchets revalorisés, transformant par exemple des paquets de café en sacs à main ou des emballages usagés en trousses, portefeuilles et pots à stylos.

Porté par l’association avec le soutien du Fonds canadien d’initiatives locales (FCIL), le projet vise à faire de l’économie circulaire un levier concret de réduction des déchets et de création d’opportunités économiques.

Selon Houssem Hamdi, président de Tunisie Recyclage, l’objectif est de sensibiliser les citoyens à une consommation plus responsable tout en démontrant que les déchets peuvent devenir des produits esthétiques et utiles.

La boutique rassemble les créations de plusieurs artisans et marques locales utilisant des matériaux recyclés, des objets de seconde main et des ressources durables. Au-delà de son aspect commercial, le projet s’inscrit dans une démarche plus large de promotion des “3R” : Réduire, Réutiliser et Recycler.

L’association affirme que près de 200 familles, quatre écoles et une cinquantaine de commerçants de la Médina participent déjà à des actions de tri sélectif et de réduction des déchets plastiques.

Pour Tunisie Recyclage, le principal défi reste toutefois le tri des déchets à la source. L’association rappelle que les déchets ménagers en Tunisie sont composés majoritairement de matières organiques et recyclables, mais que l’absence de tri limite fortement les possibilités de recyclage efficace.

Depuis 2018, elle a mis en place un réseau reliant ménages, commerces et entreprises afin de collecter et valoriser les déchets recyclables.

À travers ‘Medina Store’, l’association ambitionne de faire de la Médina de Tunis un espace où artisanat traditionnel et transition écologique se rencontrent. Plus largement, elle espère contribuer à l’ancrage d’une véritable culture du zéro déchet en Tunisie, dans un contexte marqué par l’accumulation croissante des déchets et la faiblesse du recyclage des déchets ménagers.

Tekiano avec TAP