Décès du grand acteur égyptien Abdel Rahman Abu Zahra

L’acteur égyptien Abdel Rahman Abu Zahra est décédé à l’âge de 92 ans, lundi 11 mai 2026 à l’âge de 96 an. Figure emblématique du cinéma et du théâtre arabe, il a marqué le paysage artistique pendant près de six décennies.

Abu Zahra fut un artiste éminent du plus haut calibre, il a connu une brillante carrière au théâtre, au cinéma et à la télévision, enchaînant près de 100 pièces et d’innombrables rôles emblématiques. Révélé sur les planches après avoir remplacé des acteurs principaux au pied levé, il est devenu une figure incontournable du petit et du grand écran.

Au théâtre Il s’est fait remarquer dans Bedaya W Nehaya (d’après le roman emblématique de l’écrivain égyptien Naguib Mahfouz) et Al Mahrousa, avant de jouer dans près de 100 productions théâtrales.

Au grand écran, Il a joué dans de nombreux films à succès, dont Al Ekhtyar (Le Choix), Ard Al Khof (Terre de la peur), Hob Al Banat et Al Gezeira et à la télévision, il a marqué plusieurs générations à travers des séries cultes comme Al Zini Barakat et surtout Lan Aeesh fi Gelbab Aby, une performance devenue légendaire et toujours très partagée sur les réseaux sociaux.

Il est également très connu pour avoir prêté sa voix (doublage) à des personnages de dessins animés légendaires, comme le redoutable Scar dans la version arabe du Roi Lion de Disney et Jaâfar dans le film Aladdin. Paix à son âme.

Tekiano