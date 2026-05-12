Film Colonia de Mohamed Siam au cinéma en Tunisie : un drame égyptien intime qui a conquis les festivals

Le cinéma arabe contemporain continue de rayonner sur la scène internationale avec le long-métrage de fiction Colonia (titre arabe : كولونيا) ou My Father’s Scent, premier long-métrage de fiction du réalisateur égyptien Mohamed Siam.

Sorti en 2025, ce drame psychologique de 96 minutes s’impose parmi les oeuvres du cinéma indépendant arabe grâce à son esthétique immersive, son récit émotionnellement puissant et ses nombreuses récompenses dans les festivals internationaux.

Les deux rôles principaux du film égyptien Colonia sont joués par l’acteur égyptien Ahmed Malek et l’acteur palestinien Kamel El Basha. Le casting comprend également Mayan El Sayed, Donia Maher, Hala Marzouk et Obaid Anani.

La performance d’Ahmed Malek est saluée par la critique internationale. Elle constitue l’un des points forts du film grâce à une interprétation contenue, nerveuse et profondément humaine.

Colonia explore les blessures familiales, les non-dits et le poids des héritages émotionnels dans une Égypte contemporaine traversée par les contradictions sociales et générationnelles. Le film est porté par une mise en scène sombre et sensorielle.

Le scénario du film a été coécrit avec Ahmed Amer, donnant naissance à une œuvre profondément intime où chaque silence devient porteur de tension.

Le film, également connu sous le titre international My Father’s Scent, se déroule durant une seule nuit à Alexandrie. Une odeur familière agit comme un déclencheur émotionnel qui pousse un père et son fils à affronter leurs souvenirs enfouis, leurs rancœurs et les blessures accumulées au fil des années.

À travers cette confrontation nocturne, Colonia dépasse le simple drame familial pour interroger la transmission des valeurs traditionnelles, la masculinité, la difficulté d’aimer et l’incapacité à communiquer au sein des familles arabes contemporaines.

Le récit se distingue par une atmosphère oppressante, des visuels sombres et immersifs ainsi qu’une tension psychologique constante qui maintient le spectateur dans un état d’émotion brute jusqu’au générique final.

Une pluie de récompenses dans les festivals internationaux

Depuis sa sortie, Colonia enchaîne les distinctions et confirme son statut de phénomène du cinéma arabe indépendant en 2025. Le film a notamment remporté le Prix du public du meilleur film international au Festival international du film de la mer Rouge et le Grand Prix et le Prix Ciné Europa au Festival du film méditerranéen de Bruxelles Cinéma Med.

Le Prix du meilleur décor a été attribué à Assem Ali lors des Journées cinématographiques de Carthage, JCC 2025. De son côté, Ahmed Malek a décroché le Prix de la réalisation créative au Festival international du film de Fajr ainsi que le Prix du meilleur acteur au Festival du film d’El Gouna, El Gouna Film Festival.

La critique spécialisée salue unanimement la force émotionnelle et visuelle de Colonia. Le média européen Cineuropa décrit le film comme « un drame familial intense qui interroge les racines des valeurs conventionnelles », tandis que plusieurs critiques tunisiennes évoquent une œuvre « nocturne, étouffée et profondément humaine ».

Grâce à sa photographie immersive, sa bande-son minimaliste et ses silences chargés de sens, le film offre une véritable expérience sensorielle où chaque détail participe à la construction de la tension dramatique.

Un premier film de fiction ambitieux signé Mohamed Siam

Après une carrière remarquée dans le documentaire, Mohamed Siam signe avec Colonia son premier passage à la fiction. Psychologue de formation, réalisateur, producteur et directeur de la photographie basé à Alexandrie, il est également fondateur d’Artkhana, un centre dédié au cinéma, à l’animation et aux arts visuels en Égypte.

Le cinéaste est connu pour ses documentaires acclamés comme Whose Country? présenté au New York Film Festival en 2016 et Amal, film d’ouverture de l’IDFA en 2017. Avec Colonia, Mohamed Siam poursuit son exploration des thèmes liés à l’identité, à la mémoire, au pouvoir et aux fractures psychologiques.

Avec Colonia, Mohamed Siam réussit une entrée remarquée dans le cinéma de fiction et confirme sa place parmi les nouvelles voix majeures du cinéma arabe contemporain. Entre drame psychologique, réflexion sociale et quête intime de réconciliation, le film s’impose comme une œuvre marquante qui continue de résonner bien après la projection.

Le film Colonia de Mohamed Siam est projeté dès le mercredi 14 mai 2026 dans les salles de cinéma de Tunisie.

I.D.