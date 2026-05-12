Le ministère de la défense nationale ouvre les inscriptions pour intégrer les centres militaires de formation professionnelle

Le ministère de la Défense nationale tunisien annonce l’ouverture des inscriptions à distance, au profit des candidats civils et des militaires appelés souhaitant intégrer les centres militaires de formation professionnelle et les ateliers de formation.

Le ministère a invité les personnes souhaitant s’inscrire à consulter son site officiel (www.defense.tn) et à suivre les étapes d’inscription via le lien dédié à l’application d’inscription à distance pour les candidats à la formation professionnelle. Les inscriptions se déroulent à partir du lundi 11 mai jusqu’au 31 mai 2026.

Pour plus de renseignements, le ministère invite à contacter directement le bureau d’accueil de la Direction générale du personnel et de la formation à Tunis aux numéros suivants : 71574242 / 71572221

Tekiano avec TAP