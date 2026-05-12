Météo en Tunisie : temps partiellement nuageux, températures en légère baisse

La Météo en Tunisie affiche un temps partiellement nuageux sur l’ensemble du pays, mardi 12 mai 2026. La mer sera agitée à peu agitée, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera du secteur Nord au Nord et du secteur Est au centre et au sud, relativement fort près des côtes et au sud avec des tourbillons de sable locaux et faible à modéré dans le reste des régions.

Les températures seront en légère baisse et les maximales oscilleront entre 23 et 29 degrés prés des côtes et sur les hauteurs, se situeront entre 30 et 35 degrés ailleurs et atteignant 38 degrés à l’extrême Sud.