JCC 2026, JMC 2026, JTC 2026 : le ministère des affaires culturelles fixe les dates de ces grands RDV culturels

Le ministère des Affaires culturelles a dévoilé les dates d’organisation des trois rendez-vous culturels majeurs qui seront organisés en 2026, à savoir les Journées Musicales, Théâtrales et Cinématographiques de Carthage.

Dans un communiqué rendu public mardi 12 mai 2026, le ministère a indiqué que la 11ème édition des Journées Musicales de Carthage, JMC 2026, se tiendra du 3 au 10 octobre 2026.

Les 27èmes Journées Théâtrales de Carthage, JTC 2026, se déroulent du 21 au 28 novembre 2026, sous la direction de l’artiste Slim Sanhaji, comme l’avait annoncé précédemment le ministère.

La 37ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage, JCC 2026, le grand rendez-vous cinématographique en Tunisie et en Afrique est prévu lui, du 12 au 19 décembre 2026.

Tekiano