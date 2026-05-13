L’Association tunisienne de l’automobile organise la Journée de l’innovation dans l’industrie automobile à Tunis

L’Association tunisienne de l’automobile organise la Journée de l’innovation dans l’industrie automobile ou Industry Innovation Day à Tunis jeudi 4 juin 2026 à Tunis, dans un communiqué publié sur ses comptes sur les réseaux sociaux.

l’Association tunisienne de l’automobile (Tunisian Automotive Association-TAA) invite les intéressés à rejoindre 250 à 300 décideurs, experts et acteurs de l’industrie automobile pour une journée d’échanges unique, au Sheraton Tunis.

Cette journée réunira décideurs, experts sectoriels et partenaires stratégiques pour discuter des grandes tendances qui transforment actuellement l’industrie automobile et identifier les opportunités et les défis pour le secteur en Tunisie.

Elle sera animée par des conférenciers internationaux et proposera des panels centrés sur l’innovation et la digitalisation dans le secteur de l’automobile.

L’objectif principal de la conférence est d’échanger des connaissances, d’identifier les meilleures pratiques dans le secteur et de développer les entreprises industrielles souhaitant bénéficier des progrès technologiques.

La journée est organisé par la Chambre tuniso-allemande de l’Industrie et du Commerce (AHK Tunisie) en partenariat avec la TAA et la GIZ Tunisie.

Tekiano