Le Théâtre de l’Opéra de Tunis lance un festival dédié aux artistes à besoins spécifiques “Par le théâtre… Je suis”

Le Théâtre de l’Opéra de Tunis organise, du 14 au 17 mai 2026, la première édition de la manifestation « Par le théâtre… Je suis », un événement inédit consacré aux créations artistiques des personnes à besoins spécifiques. Cette initiative culturelle se tiendra à la salle des Jeunes Créateurs de la Cité de la Culture Chedli Klibi.

Coordonnée par le Pôle Théâtre et Arts Scéniques, cette manifestation ambitionne de mettre en lumière les talents venus de plusieurs régions tunisiennes, tout en valorisant le rôle du théâtre comme outil d’inclusion sociale, d’expression artistique et d’égalité des chances.

Dans un communiqué publié mardi, le Théâtre de l’Opéra de Tunis souligne que cette initiative « s’inscrit dans une vision humaniste qui fait du théâtre un espace d’expression fédérateur ».

À travers cette première édition, l’institution culturelle souhaite offrir une véritable tribune nationale aux artistes à besoins spécifiques et mettre en avant leur contribution au paysage culturel tunisien.

Un programme théâtral riche sur quatre jours

Le festival proposera plusieurs représentations théâtrales portées par des associations et compagnies engagées dans l’accompagnement artistique et social.

Le coup d’envoi sera donné le jeudi 14 mai avec la pièce « Louha », mise en scène par Houda Lamoushi et produite par la société Red Star Production et Distribution à Tunis.

Le vendredi 15 mai, le public découvrira « Ahkili », une création dirigée par Karim Kharshoufi et produite par l’Association du Petit Théâtre de Médenine.

Le samedi 16 mai sera marqué par la représentation de « Ena Hakka », mise en scène par Sadok Hajij, avec la participation de l’Association Noujoum Ettahadi pour les personnes en situation de handicap à Korba.

Enfin, le dimanche 17 mai, deux spectacles clôtureront cette édition : « Basma », dirigée par Mohamed Laatiri, ainsi que « Ce qui ne se dit pas », mise en scène par Siwar Hajri et Lina Kssass.

À travers « Par le théâtre… Je suis », le Théâtre de l’Opéra de Tunis confirme son engagement en faveur d’une culture accessible, inclusive et ouverte à toutes les formes de créativité.

Tekiano